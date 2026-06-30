برلماني: ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مسارها الصحيح والرئيس السيسي انحاز لإرادة الشعب وحمى الوطن من الفوضى

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لما جسدته من إرادة شعبية خالصة خرج خلالها ملايين المصريين دفاعًا عن هويتهم الوطنية، وحفاظًا على مؤسسات دولتهم، وإرادتهم الحرة في رسم مستقبل وطنهم.



وقال "وهبة"، في بيان له اليوم، إن ثورة 30 يونيو أكدت أن الشعب المصري هو صاحب القرار الأول والأخير، وأنه قادر على حماية دولته في أصعب اللحظات، والحفاظ على وحدتها واستقرارها، مشيرًا إلى أن هذه الثورة ستظل نموذجًا وطنيًا خالصًا لاستعادة الدولة وتصحيح مسارها.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، سيظل أحد أبرز المواقف الوطنية في تاريخ مصر، بعدما انحاز لإرادة الشعب المصري واستجاب لندائه، بما أسهم في حماية الدولة من الانزلاق إلى الفوضى، ووضعها على طريق استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن

وأوضح وهبة، أن السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، حيث نجحت الدولة المصرية في ترسيخ دعائم الأمن، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية، إلى جانب استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، في ظل قيادة سياسية تؤمن بأن بناء الإنسان المصري هو أساس بناء الدولة الحديثة.

وشدد النائب إيهاب وهبة على أن إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو لا يقتصر على استذكار حدث تاريخي عظيم، وإنما يمثل تأكيدًا على قيم الوطنية والتكاتف، وتجديدًا للعهد على مواصلة العمل من أجل رفعة مصر، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.



واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية والتقدم، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ونقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.