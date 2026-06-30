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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز العمل المشترك

الجلسة العامة للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
الجلسة العامة للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
الديب أبوعلي

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن انعقاد الجلسة الثالثة للبرلمان العربي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي تفرض على الدول العربية مزيدًا من التكاتف والتنسيق لحماية شعوبها وصون مقدراتها.

وقال اليماحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية عربية أكثر تماسكًا، قادرة على مواجهة التحديات وصياغة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، بما يحافظ على المصالح العربية في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد قبل أيام، لم يكن مجرد استحقاق دوري، بل شكل محطة مهمة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وترسيخ دورها باعتبارها أحد الروافد الأساسية للعمل العربي المشترك، فضلًا عن تعزيز التنسيق البرلماني في التعامل مع القضايا الإقليمية.

المنطقة العربية تمر بمرحلة مفصلية 

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مخرجات المؤتمر أكدت استمرار القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مجددًا التأكيد على ثبات الموقف العربي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقًا للشرعية الدولية.

ورحب اليماحي بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أنها تمثل خطوة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، لكنه شدد على أن نجاح أي تفاهمات إقليمية يتطلب التزامًا واضحًا بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، منتقدًا استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين والكويت.

وجدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم للمجلس الرئاسي في اليمن، ولكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد دعم البرلمان العربي لوحدة وسيادة الصومال ورفض أي تدخلات خارجية تمس أراضيه، مع إدانة التدخلات الإسرائيلية في شؤونه الداخلية، مشددًا كذلك على دعم استقرار سوريا ووحدة مؤسساتها، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليها.

أكد مساندة المسار السياسي في ليبيا بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها ويعزز فرص تحقيق الاستقرار.

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