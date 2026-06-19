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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي: العالم العربي مؤهل لقيادة مستقبل التجارة والاستثمار والطاقة والابتكار

المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج
المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج
الديب أبوعلي

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن التكامل الإقليمي لم يعد خيارًا سياسيًا أو اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية، إلى جانب فضائها المتوسطي والإفريقي والآسيوي، تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والطاقة والابتكار.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، وينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة إلى واقع ملموس يتطلب الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة المشروعات المشتركة، داعيًا إلى العمل على ثلاثة مسارات متوازية، مشيراً إلى أن المسار الأول يتمثل في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية.

المنتدى البرلماني الاقتصادي 

وتابع: فيما يتمثل المسار الثاني في الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن التحدي لم يعد يكمن في امتلاك التكنولوجيا فحسب، وإنما في القدرة على إنتاجها وتوطينها وتطوير التشريعات اللازمة لحماية المجتمعات من مخاطرها.

وأضاف أن المسار الثالث يتمثل في تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي باعتبارها قضايا مترابطة تمس استقرار الدول وأمن الشعوب بصورة مباشرة.

كما دعا رئيس البرلمان العربي، البرلمانات، إلى تجاوز دورها التشريعي التقليدي، والمساهمة في بناء التوافقات الإقليمية، ودعم المبادرات الاقتصادية الكبرى، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وجدد "اليماحي" دعم البرلمان العربي لكافة المبادرات الهادفة إلى بناء شراكة عربية-متوسطية-إفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على الصمود، تقوم على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.

كما شدد على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين البرلمانات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لقضايا التمويل والتنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويعزز جهود التنمية والاستقرار والازدهار المشترك.

وضم وفد البرلمان العربي النائب عبدالوهاب معوضه، والدكتور صلاح أبوشلبي، والدكتور طالب الحوسني، والنائب فلاح الدليمي، كما شارك في المنتدى أعضاء البرلمان العربي في المملكة المغربية (النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائبة خديجة حجوبي، نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والنائب محمد عياش، ومعالي النائب محمد لحموش).

جدير بالذكر أن المنتدى يعد أحد أبرز المنصات البرلمانية الاقتصادية الإقليمية، حيث يشارك في أعماله عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية، من بينها مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، فضلاً عن قيادات من القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية

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