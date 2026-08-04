تراجع مؤشرات بورصة الكويت لدى ختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع مؤشرها العام بنحو 66.76 نقطة بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 8847.09 نقطة، إذ جرى تداول نحو 243 مليون سهم عبر 18 ألفا و342 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 69.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا كبيرا بنحو 318.13 نقطة بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 8898.35 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 120 مليون سهم من خلال 8970 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 16.70 نقطة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 9295.38 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 122 مليون سهم عبر 9372 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 45.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 17.57 نقطة بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10191.16 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 82 مليون سهم عبر 5591 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17.3 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "يوباك" و"ثريا" و"الأنظمة" و"كابلات" و"معادن" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "خليج ت" و"تجارة" و"أجيال" و"النخيل" و"تمدين أ" الأكثر انخفاضًا.