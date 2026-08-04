حين ينتصر المال على المجد.. أساطير تركوا أوروبا في قمة التألق وأشعلوا ثورة كروية جديدة

لم يكن الرحيل عن أوروبا يومًا قرارا سهلا بالنسبة لنجوم اعتادوا الوقوف تحت أضواء أكبر الملاعب العالمية، لكن كرة القدم الحديثة أعادت رسم خريطة اللعبة فلم تعد القارة العجوز الوجهة الوحيدة للمجد، بعدما تحولت دوريات في آسيا وأمريكا إلى محطات قادرة على استقطاب أعظم اللاعبين بعقود تاريخية ومشروعات رياضية طموحة.

وخلال السنوات الأخيرة، اختار عدد من أبرز نجوم العالم مغادرة الدوريات الأوروبية وهم لا يزالون قادرين على صناعة الفارق، في قرارات أثارت جدلًا واسعا بين من رأى أنها نهاية للمنافسة، ومن اعتبرها بداية لفصل جديد من النجاح والتأثير العالمي.

كريستيانو رونالدو الصفقة التي غيرت وجه الكرة

في ديسمبر 2022، دوي اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أنحاء العالم بعدما انتقل إلى نادي النصر السعودي، في واحدة من أكبر الصفقات بتاريخ كرة القدم.

ورغم بلوغه 37 عامًا آنذاك، أثبت "الدون" أن العمر مجرد رقم، بعدما واصل تسجيل الأهداف بغزارة، وحطم العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أول لاعب يصل إلى 100 هدف في دوري روشن السعودي خلال فترة قياسية، كما توج بالحذاء الذهبي أكثر من مرة، قبل أن يجدد عقده مع النصر، مؤكدًا أن انتقاله لم يكن نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من التألق.

ليونيل ميسي ساحر الأرجنتين يصنع ثورة في أمريكا

بعد أشهر قليلة من قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، ودع ليونيل ميسي الملاعب الأوروبية برحيله عن باريس سان جيرمان، مفضلًا خوض تجربة جديدة مع إنتر ميامي الأمريكي.

ورفض النجم الأرجنتيني عروضًا مالية ضخمة، ليقود مشروعًا رياضيًا أحدث تحولًا غير مسبوق في الدوري الأمريكي، حيث قاد فريقه إلى التتويج بكأس الدوريات، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين متتاليتين، قبل تمديد عقده حتى عام 2028.

كريم بنزيما من عرش مدريد إلى قيادة الاتحاد

بعد سنوات من كتابة التاريخ بقميص ريال مدريد والتتويج بجائزة الكرة الذهبية، قرر الفرنسي كريم بنزيما فتح صفحة جديدة في مسيرته عبر بوابة نادي الاتحاد السعودي.

وسرعان ما أثبت المهاجم الفرنسي قيمته الفنية، بعدما ساهم في تحقيق البطولات المحلية، وقدم مستويات أكدت أن رحيله عن أوروبا جاء وهو لا يزال ضمن نخبة مهاجمي العالم، رغم بعض التحديات التي واجهها لاحقًا.

نيمار موهبة لم تنصفها الإصابات

وصل البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي في صيف 2023 وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز نجوم الدوري، بعدما انتقل من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة.

لكن الإصابات المتكررة حرمت الجماهير من مشاهدة أفضل نسخة للنجم البرازيلي، الذي اكتفى بظهور محدود قبل إنهاء رحلته بالتراضي والعودة إلى نادي سانتوس البرازيلي، لتبقى تجربته واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل.

كارلوس تيفيز المغامرة الصينية التي انتهت سريعًا

قبل موجة انتقالات النجوم إلى السعودية، كان الأرجنتيني كارلوس تيفيز من أوائل اللاعبين الذين غادروا أوروبا في قمة مستواهم، عندما انتقل إلى شنغهاي شينهوا الصيني عام 2016.

وحصل تيفيز على أحد أعلى الرواتب في العالم آنذاك، إلا أن التجربة لم تستمر طويلا بسبب صعوبة التأقلم والحنين إلى الأرجنتين، ليعود بعدها إلى بوكا جونيورز، محتفظا بمكاسب مالية كبيرة رغم قصر الرحلة.

كرة القدم تدخل عصرا جديدا

لم تعد الانتقالات الكبرى حكرا على الأندية الأوروبية، فالدوريات الصاعدة نجحت في استقطاب أسماء صنعت تاريخ اللعبة، وهو ما غيّر خريطة المنافسة العالمية وأعاد توزيع النجوم بين القارات.

وبين من اختار تحديا جديدا، ومن سعى وراء مشروع رياضي مختلف، أثبت هؤلاء النجوم أن المجد لا يرتبط بمكان واحد، وأن صناعة التاريخ يمكن أن تستمر حتى خارج أسوار أوروبا، لتدخل كرة القدم مرحلة جديدة تتجاوز الحدود التقليدية للمنافسة.