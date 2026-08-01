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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يتحدى نجله الصاعد

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصور مع نجله الأكبر كريستيانو جونيور، إضافة إلى صور أخرى التقطت خلال عطلة عائلية.

وظهر الثنائي كريستيانو رونالدو ونجله وهما يستعرضان بنيتهما الجسدية في أجواء مرحة.

وظهر الأسطورة كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، إلى جانب نجله كريستيانو جونيور البالغ من العمر 16 عاما، في لقطات عكست التشابه الكبير بينهما، فيما بدا الابن أطول من والده، في مشهد جذب اهتمام جماهير النجم البرتغالي حول العالم.

وفي إحدى الصور، ظهر رونالدو مبتسما وهو يضع ذراعه على كتف نجله، بينما شهدت صورة أخرى وقوف الثنائي في وضعية استعراضية لإبراز قوتهما البدنية، لتتحول الصور سريعا إلى حديث متابعي اللاعب، خاصة مع استمرار حفاظه على لياقته البدنية رغم تقدمه في العمر.

رونالدو يتحدى نجله

كما جمعت صورة أخرى كريستيانو رونالدو مع خطيبته جورجينا رودريغيز إضافة إلى كريستيانو جونيور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها رونالدو صورا تجمعه بنجله، إذ سبق أن أثارت لقطات مماثلة اهتمام الجماهير، بسبب التشابه اللافت بين الأب والابن، إلى جانب دخول كريستيانو جونيور تدريجيا عالم كرة القدم، وسط توقعات بمتابعة مسيرته عن قرب بسبب إرث والده التاريخي.

كريستيانو جونيور كريستيانو رونالدو رونالدو

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