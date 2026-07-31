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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شقيقة كريستيانو رونالدو تكشف مفاجأة بشأن زواجه من جورجينا.. ماذا حدث؟

رونالدو وجورجينا
رونالدو وجورجينا
أحمد أيمن

عادت قصة زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، من شريكته جورجينا رودريغيز إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بعدما كشفت شقيقتاه كاتيا وإلما أفيرو تفاصيل جديدة حول حقيقة موعد الزفاف، لتنهي بذلك موجة من التكهنات التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت تصريحات الشقيقتين على هامش حفل إطلاق المجموعة الجديدة من العلامة التجارية الخاصة بكاتيا أفيرو "KA The Brand"، والتي أطلقتها بالتعاون مع "JP Collection" في أحد الفنادق الكبرى بالبرتغال، حيث أجرتا مقابلة إعلامية تحدثتا خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بحياة رونالدو العائلية.

موعد زفاف رونالدو وجورجينا

وأكدت كاتيا أفيرو أن كل ما تردد بشأن تحديد موعد رسمي لزفاف شقيقها لا أساس له من الصحة، موضحة أن مراسم الزواج لن تُقام خلال العام الحالي. 

وقالت إن الحديث عن إقامة الحفل خلال أغسطس أو سبتمبر المقبل، أو حتى في جزيرة ماديرا، مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات رسمية.

من جانبها، أوضحت إلما أفيرو أن فكرة الزواج كانت مطروحة بالفعل، لكنها أشارت إلى أن الموعد الذي كان يُناقش سابقًا تم تأجيله، مؤكدة أنها لا تعرف في الوقت الحالي متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة. 

وأضافت أن الأسرة تدعم رونالدو في أي قرار يتخذه، معربة عن أمنياتها بأن يعيش السعادة والاستقرار.

تصريحات شقيقة كريستيانو رونالدو

كما لفتت إلما إلى أن الزواج لم يكن يمثل حلمًا شخصيًا بالنسبة للنجم البرتغالي، موضحة أن جورجينا كانت أكثر رغبة في إتمام هذه الخطوة، بينما وافق رونالدو عليها دون أن تكون أولوية بالنسبة له.

ونفت كذلك صحة الأنباء التي تحدثت عن إقامة الحفل في جزيرة ماديرا، مؤكدة أن الأهم بالنسبة للعائلة هو سعادة كريستيانو، بغض النظر عن مكان أو موعد الزفاف.

ولم تقتصر تصريحات شقيقة قائد النصر على حياته الشخصية، إذ دافعت عنه أيضًا في مواجهة الانتقادات التي طالته بعد مشاركته الكاملة في مباريات كأس العالم الأخيرة، معتبرة أن الجماهير ووسائل الإعلام تنسى بسرعة ما قدمه طوال مسيرته الكروية.

وأكدت أن رونالدو يعد أحد أبرز أساطير كرة القدم في العصر الحديث، مشيرة إلى أن قيمته الحقيقية سيدركها الجميع أكثر عندما يقرر اعتزال اللعبة. 

واختتمت حديثها بدعوة الجماهير إلى تقدير ما يقدمه النجم البرتغالي داخل المستطيل الأخضر، بدلًا من التركيز على الانتقادات، مؤكدة أن مسيرته الاستثنائية تستحق المزيد من التقدير والاحترام.

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