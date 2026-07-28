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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الملاعب إلى الدراما.. رونالدو ممثل ومنتج في مسلسل عن كرة القدم

رونالدو
رونالدو
محمد بدران

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توسيع نشاطه خارج المستطيل الأخضر، بعدما انضم رسميًا إلى فريق عمل مسلسل Day 1s، في خطوة جديدة يخوض خلالها تجربة التمثيل والإنتاج التنفيذي.

وبحسب ما نشره موقع Deadline، فإن رونالدو سيشارك في المسلسل بصفته ممثلًا ومنتجًا تنفيذيًا، في مشروع درامي يتناول كواليس عالم وكلاء اللاعبين في كرة القدم البريطانية، وما يشهده من صفقات وصراعات خلف الأبواب المغلقة.

ويشارك في العمل أيضًا أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري، بينما يتولى النجم البريطاني داميان لويس بطولة المسلسل.

وأشار التقرير إلى أن تصوير المسلسل انطلق بالفعل في العاصمة البريطانية لندن، وسط ترقب كبير لمعرفة الدور الذي سيقدمه رونالدو في أولى تجاربه الدرامية، بعد مسيرة استثنائية حقق خلالها العديد من الإنجازات في عالم كرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع الاستثمارية والإعلامية التي يعمل عليها رونالدو في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع استمراره في مسيرته الاحترافية داخل الملاعب.

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي عالم الدراما نادي النصر

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