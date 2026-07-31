القبض على سائق ميكروباص تعدى على مسن بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الركاب "مسن" بالضرب بالبحيرة.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبسؤاله تضرر من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بتاريخ 30/ يوليو بالتعدى عليه بالضرب لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة .

وأمكن ضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





