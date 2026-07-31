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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 10 جنيه .. سعر الذهب يصعد في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 31-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يصعد

بلغ متوسط سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم مقدار 10 جنيهات جديدة بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5950 جنيهًا .

سعر عيار 24

بلغ متوسط سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6800 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6233 جنيها للشراء و6181 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 5950 جنيهًا للشراء و 5900 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5100 جنيهًا للشراء و 5057 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.6 ألف جنيه للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4045 دولار للشراء و 4044 دولار للبيع.ر

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر اوقية الذهب

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