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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوّح باستئناف الضربات على إيران.. ويؤكد: اتفاق غزة «خطوة كبيرة» للشرق الأوسط

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربات جديدة إلى إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات متسارعة على مساري الملف الإيراني والحرب في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات ترامب، بالتزامن مع حديثه عن التطورات المتعلقة بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، إذ وصف التفاهمات الجديدة بأنها «خطوة كبيرة» من شأنها، بحسب رؤيته، أن تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في الشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق بإيران، أبقى الرئيس الأمريكي خيار العمل العسكري مطروحًا، في إشارة إلى أن التهدئة القائمة بين واشنطن وطهران لا تعني بالضرورة استبعاد تجدد المواجهة. 

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في يونيو إلى اتفاق أنهى جولة من القتال وفتح الباب أمام ترتيبات تتعلق بوقف الأعمال القتالية ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني، إلا أن مستقبل التفاهمات ظل مرتبطًا بتنفيذ التزامات متبادلة وقضايا لم تُحسم بصورة نهائية.

وتأتي الإشارات الأمريكية الجديدة؛ في ظل استمرار التوتر حول البرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى المخاوف من أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي الملف الفلسطيني، رحّب ترامب بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة المقبلة من خطته لإنهاء الحرب في غزة، واعتبر الاتفاق بين إسرائيل وحماس تطورًا مهمًا للمنطقة.

وتتضمن الترتيبات المطروحة- وفق تقارير أمريكية وإسرائيلية- مسارًا تدريجيًا لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة، إلى جانب ترتيبات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي على مراحل وإدارة القطاع وإعادة الإعمار.

وأعلنت واشنطن أن حماس وافقت على إطار لنزع السلاح، فيما لا تزال تفاصيل التنفيذ والضمانات وآليات التحقق موضع تفاوض. كما تبرز قضية التزام إسرائيل بالانسحاب من غزة باعتبارها إحدى النقاط الحساسة في تطبيق الاتفاق.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق، في حال تنفيذه، سيُطبق على مراحل، بحيث ترتبط كل مرحلة بتنفيذ التزامات محددة من الأطراف المعنية، الأمر الذي يجعل نجاحه مرهونًا بقدرة الوسطاء والجهات الدولية على مراقبة التنفيذ ومنع عودة القتال.

وتعكس تصريحات ترامب محاولة الجمع بين مسارين متناقضين ظاهريًا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط: التلويح باستخدام القوة ضد إيران من جهة، والدفع باتجاه ترتيبات سياسية لإنهاء الحرب في غزة من جهة أخرى.

ويكتسب التطور أهمية خاصة بسبب الترابط بين الملفات الإقليمية، إذ إن أي تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن ينعكس على أمن إسرائيل ودول الخليج وحركة الملاحة والطاقة في المنطقة، في حين أن نجاح ترتيبات غزة قد يخفف أحد مصادر التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، لا تزال هناك عقبات أمام تحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاق مستقر على الأرض، أبرزها آليات نزع سلاح حماس، وضمانات الانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات إدارة غزة، فضلًا عن آليات التحقق من التزام جميع الأطراف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران قطاع غزة الشرق الأوسط

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