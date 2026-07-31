الرئاسة الفلسطينية: أمن مصر واستقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأكدت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت الرئاسة الفلسطينية، رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، واحترام مبادئ القانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية المدنيين، وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.