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محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور وليد الصافي الكاتب والمحلل السياسي، أن المشهد الداخلي في إسرائيل يشهد تحديات متزايدة على المستويين السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من تحويل إنجازاتها العسكرية إلى مكاسب سياسية، وهو ما انعكس في تصاعد الخلافات داخل مؤسسات الدولة، رغم الرسائل الرسمية التي تؤكد الجاهزية الأمنية.

وأوضح الصافي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل عجزها عن استثمار التطورات العسكرية سياسيًا، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني أيضًا من أزمة في القوى البشرية، بعد تحذيرات متكررة من قيادته بشأن نقص أعداد المجندين، إلى جانب الجدل المتواصل حول قوانين إعفاء بعض الفئات، وعلى رأسها المتدينون، من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن المجتمع الإسرائيلي لا يزال يؤيد، في غالبيته، استمرار العمليات العسكرية، إلا أن الساحة السياسية تشهد انقسامات واضحة بين المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية بشأن إدارة الحرب ومستقبل الوجود العسكري في غزة وجنوب لبنان وسوريا، مضيفة أن اقتراب الانتخابات البرلمانية يزيد من حدة هذه الخلافات، في ظل توقعات بصعوبة حصول أي تيار سياسي على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة.

محلل سياسي إسرائيل القاهرة الإخبارية

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