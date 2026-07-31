عمر مرموش على رادار توتنهام.. دي زيربي يلمح إلى صفقة مدوية قبل غلق الميركاتو

أشعل الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، حماس جماهير النادي بعدما كشف أن الفريق يقترب من حسم "صفقة مدوية" خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن إدارة السبيرز لم تنجز سوى 60% من خطتها في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن.

وتأتي تصريحات دي زيربي في وقت يبحث فيه توتنهام عن تدعيم خطه الهجومي، خاصة بعد تلقيه ضربة قوية بإصابة جونيور كروبي، مهاجم بورنموث، الذي كان ضمن الأهداف المطروحة، حيث تأكد غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة أشهر.

مرموش يتصدر قائمة المرشحين

ووفقًا لصحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، وضع توتنهام قائمة مختصرة تضم خمسة لاعبين لتدعيم الخط الأمامي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

ويتصدر القائمة الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يحظى باهتمام كبير من مسؤولي النادي اللندني، في ظل اقتناع دي زيربي بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

وضمت القائمة أيضًا دينيز أونداف مهاجم شتوتجارت، وبريان بروبي مهاجم سندرلاند، والبرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفرنسي برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان.

دي زيربي معجب بإمكانات مرموش

وترى الصحيفة أن دي زيربي يعتبر مرموش الخيار الأنسب لتدعيم هجوم توتنهام، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كرأس حربة صريح أو كمهاجم متأخر يجيد التحرك بين الخطوط واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافسين.

ويعتقد المدرب الإيطالي أن المهاجم المصري، الذي يقترب من عامه السابع والعشرين، وصل إلى مرحلة النضج الكروي، ويمكنه تقديم الإضافة بشكل فوري، خاصة مع سعي توتنهام لاستعادة توازنه بعد موسمين صعبين عانى خلالهما الفريق في صراع البقاء.

مستقبل مرموش مع مانشستر سيتي

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، وقدم بداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتراجع مستواه التهديفي في الموسم التالي.

وخاض مرموش موسمه الكامل الأول مع مانشستر سيتي، لكنه اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع دوره داخل الفريق، وسط تقارير تشير إلى خروجه من حسابات النادي خلال الموسم الجديد.

وترى إدارة توتنهام أن اللاعب يمتلك إمكانات هجومية كبيرة، بينما يؤمن دي زيربي بأن مرموش قادر على استعادة أفضل مستوياته إذا حصل على الثقة والمشاركة المنتظمة، ليصبح أحد العناصر الأساسية في مشروع السبيرز خلال الموسم المقبل.