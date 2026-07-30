عمر مرموش يشارك لقطات رومانسية جديدة من حفل زفافه في إيطاليا

شارك عمر مرموش، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، جمهوره مجموعة جديدة من الصور من حفل زفافه الذي أُقيم مؤخرًا في إيطاليا، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور أجواءً رومانسية جمعت مرموش بزوجته جيلان الجباس، حيث التقط الثنائي عددًا من اللقطات على متن يخت، إلى جانب صور من مراسم الاحتفال، وظهرا بإطلالات أنيقة خطفت أنظار المتابعين.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، إذ انهالت التهاني والتبريكات على اللاعب، متمنين له حياة زوجية سعيدة، كما حرص عدد من نجوم الرياضة وزملائه على تقديم التهنئة عبر التعليقات.

ويقضي مرموش حاليًا عطلته الصيفية عقب نهاية الموسم، قبل العودة إلى إنجلترا للانضمام إلى تدريبات مانشستر سيتي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، الذي يسعى خلاله لمواصلة تألقه مع الفريق