3 هزائم في فترة إعداد جينك بقيادة مدرب الأهلي السابق

يعيش فريق جينك البلجيكي فترة إعداد صعبة تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بعدما تلقى الفريق 3 هزائم متتالية خلال مبارياته الودية الأخيرة.

وتولى توروب قيادة جينك رسميًا منتصف يوليو الجاري، خلفًا لـ نيكّي هاين، بعقد يمتد حتى عام 2029.

وجاءت نتائج جينك في المباريات الودية الأخيرة كالتالي:

18 يوليو: الخسارة أمام فالكيرك الإسكتلندي بنتيجة 1-0 .

الخسارة أمام فالكيرك الإسكتلندي بنتيجة . 22 يوليو: الخسارة أمام ألكمار الهولندي بنتيجة 4-0 .

الخسارة أمام ألكمار الهولندي بنتيجة . 29 يوليو: الخسارة أمام باير ليفركوزن بنتيجة 4-0.

وبذلك، استقبل جينك 9 أهداف خلال المباريات الثلاث، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف، في بداية صعبة لتوروب مع الفريق البلجيكي استعدادًا للموسم الجديد.