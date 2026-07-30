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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالصور | محافظ قنا يكرم أوائل التعليم الفنى .. والثالث جمهوريا بمسابقة تحدى القراءة

طلاب التعليم الفنى للمكرمين بقنا
طلاب التعليم الفنى للمكرمين بقنا
يوسف رجب

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أوائل طلاب شهادات التعليم الفني بالمحافظة، والطالب الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي الحالي، بحضور طارق سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب.

وهنأ محافظ قنا، الطلاب والطالبات المكرمين، معربًا عن فخره بما حققوه من إنجازات تعكس روح الاجتهاد والإصرار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم وبناء الإنسان، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في العقول هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل.

وأشار الببلاوي، إلى أن هذا التفوق جاء ثمرة تعاون وتكامل بين الطلاب وأسرهم والمعلمين، مثمنًا الدور الكبير الذي بذله أولياء الأمور وهيئات التدريس في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على النجاح، داعيًا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والحفاظ على تميزهم ليكونوا نماذج مشرفة لمحافظة قنا في مختلف المحافل العلمية.

وشهدت الاحتفالية، تكريم الطالب محمد وليد فتحي، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية، التابعة لإدارة قنا التعليمية، لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي.

كما شمل التكريم أوائل التعليم الفني على مستوى المحافظة، وهم:

الطالب محمد حسين عبدالسميع، تخصص فني شبكات المياه والأعمال الصحية، بمدرسة نقادة الصناعية بنين، والحاصل على المركز الأول بدبلوم المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات.
الطالب عبدالرحيم ناصر فتحي، تخصص تبريد وتكييف، بمدرسة قنا الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات.
الطالب محمد غريب علي، تخصص تركيب وصيانة الطاقة الشمسية، بمدرسة قنا الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات "جدارات".
الطالب بيشوي جرجس رفلة، تخصص فني معامل، بمدرسة الثانوية الزراعية، والحاصل على المركز الأول بدبلوم المدارس الزراعية نظام الثلاث سنوات "جدارات".
الطالبتان خلود أحمد بدوي معوض ومروة صبري هنداوي، من مدرسة دشنا التجارية.
الطالبة شروق عبدالنبى محمود، والطالب أحمد حسن وزيري مراد، من مدرسة قنا التجارية بالحصواية.
الطالبة رفا أسعد سعيد، من مدرسة دشنا الفندقية.


قنا التعليم الفني مسابقة تحدي القراءة العربي التنمية المستدامة شهادات التعليم الفني أخبار قنا

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