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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يفتتح غرفة الإنعاش القلبي الرئوي بمستشفى المرزوق الجامعي | صور

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب
نتيجة الثانوية العامة 2026

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، غرفة الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" الجديدة باستقبال الباطنة بمستشفى المرزوق الجامعي، في إطار خطة الجامعة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذة طروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية بالمستشفى الجامعي وجامعة قنا.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن افتتاح غرفة الإنعاش القلبي الرئوي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الطوارئ هو بالمستشفيات الجامعية، ويعكس حرص الجامعة على توفير أحدث الإمكانات الطبية للتعامل السريع مع الحالات الحرجة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
 

وأوضح عكاوى، أن الغرفة الجديدة تضم خمسة أسرة مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وفقًا لأحدث المعايير الطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات العلاجية.


وعقب الافتتاح، أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية لمتابعة الأماكن المقترحة لإنشاء وحدة عناية مركزة جديدة بسعة 25 سريرًا، حيث اطلع على المخطط التنفيذي للمشروع، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ الوحدة لدعم الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى.

 

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير المستشفيات الجامعية وتحديث بنيتها التحتية، بما يواكب أحدث النظم الطبية، ويعزز دورها في تقديم خدمة علاجية وتعليمية متميزة لأبناء محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

قنا جامعة قنا المنظومة الصحية الإنعاش القلبي الرئوي الخدمات العلاجية أخبار قنا

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