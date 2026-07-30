الدعاة ليسوا معصومين من الخطأ .. أول رد من الشيخ صاحب فيديو السخرية من الأهلي

تصاعدت حالة الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو مباشر للشيخ محمد أبو السعود، ظهر خلاله وهو يمزح بشأن مشاركة النادي الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات، خاصة مع كونه رجل دعوة يرتدي الزي الأزهري.

اول تعليق من الشيخ محمد أبو السعود

وفي أول تعليق له على الأزمة، أكد الشيخ محمد أبو السعود أن الفيديو المتداول كان في إطار المزاح فقط، ولم يكن مقصودًا به الإساءة أو التقليل من أي نادٍ، موضحًا أن الأمر جاء بشكل عفوي ولحظي أثناء حديثه مع أصدقائه، قائلًا إن ما حدث لم يكن مخططًا له أو مرتبًا مسبقًا.

وأضاف أنه كان يمازح زملاءه من مشجعي النادي الأهلي، وهم المقصودون بالكلام، مشيرًا إلى أنه لم يذكر اسم أي نادٍ بشكل مباشر، وأن ما صدر منه لا يتجاوز كونه مزاحًا عاديًا بين أصدقاء، لافتًا إلى أنه قام بحذف الفيديو من حسابه على موقع فيسبوك فور إدراكه لحجم الجدل الذي أثاره.

وأوضح الشيخ في منشور له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن استخدام بعض الألفاظ في الفيديو جاء بشكل غير مقصود، مؤكدًا أنها كانت في سياق المزاح، متسائلًا عن سبب تضخيم الأمر بهذا الشكل، مشددًا على أن الدعاة ليسوا معصومين من الخطأ، وأنه من الطبيعي أن يتفاعلوا مع الناس بشكل إنساني بسيط.

كما أشار إلى أن رجل الدين يجب أن يكون قريبًا من الناس ويتعامل معهم بطبيعتهم، وليس من الضروري أن يظهر بصورة جامدة طوال الوقت، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق"، في إشارة إلى أن البساطة والاندماج مع المجتمع لا يتعارضان مع مكانة الداعية.

إحالة للتحقيق الفوري

وكانت وزارة الأوقاف قررت بشكل سريع إحالة الشيخ محمد أبو السعود إلى التحقيق العاجل والفوري، على خلفية الفيديو المتداول، مؤكدة أن ما صدر عنه لا يتناسب مع مكانة الداعية ولا مع الالتزام بالزي الأزهري، الذي يتطلب الالتزام بالوقار والانضباط في السلوك العام.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأئمة والدعاة بالنهج الدعوي الصحيح، والابتعاد عن أي تصرفات قد تثير الجدل أو تقلل من هيبة المنبر، مؤكدة أن هناك ضوابط واضحة تحكم الظهور الإعلامي والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.