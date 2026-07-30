حملة رقابية على مطاعم الوجبات الجاهزة ببنها.. تحرير 5 محاضر وإعدام لحوم ومجمدات غير صالحة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بالتنسيق مع مديرية التموين والرقابة التجارية والإدارة الصحية، حملة رقابية مكبرة على مطاعم الوجبات الجاهزة بمنطقة بنها الجديدة (قسم ثان بنها)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.



وجاءت الحملة بحضور إبراهيم سعيد نائب رئيس مركز ومدينة بنها، ومحمد كامل من إدارة الرقابة والمتابعة بالمجلس، واستهدفت التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر، بواقع 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم وجود ترخيص، إلى جانب إعدام كميات من اللحوم والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع مفتش الصحة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الأغذية المتداولة.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وتحقيق الانضباط وحماية الصحة العامة.