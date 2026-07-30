أحباط محاولة لاستهداف الأردن بـ 5 صواريخ إيرانية دون إصابات.. تفاصيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن الجيش الأردني، عن أحباط محاولة لاستهداف المملكة بـ 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات.

نجحت الدفاعات الجوية الأردنية ، فجر اليوم الخميس، في التعامل مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.

وبحسب بيان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية ، فقد أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية ، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة.