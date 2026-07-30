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الجيش الأمريكي: الضربات استهدفت تقليص تهديدات إيران لقواته وتأمين الملاحة الدولية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: الضربات استهدفت تقليص تهديدات إيران لقواته وتأمين الملاحة الدولية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الجيش الأمريكي أن الضربات العسكرية الأخيرة ضد أهداف داخل إيران جاءت بهدف الحد من التهديدات التي تشكلها طهران على القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى حماية حركة الملاحة الدولية، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين واتساع نطاق المواجهة خلال الساعات الأخيرة. 

وأوضح مسؤولون عسكريون أمريكيون أن العملية استهدفت مواقع ومنشآت مرتبطة بقدرات عسكرية وصاروخية، مؤكدين أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقويض قدرة إيران على تنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الأمريكية أو تهديد الممرات البحرية الحيوية. 


وبحسب بيانات صادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية، فإن الضربات جاءت رداً على هجمات وصفتها واشنطن بأنها استهدفت قواتها ومصالحها في المنطقة، مؤكدة أن العملية نُفذت وفق ما اعتبرته الولايات المتحدة "حق الدفاع عن النفس" وحماية قواتها وشركائها الإقليميين. كما شددت على أن أمن الملاحة في الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يمثل أولوية استراتيجية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للسفن التجارية سيواجه بإجراءات عسكرية مناسبة.  


وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التأهب العسكري غير المسبوق، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.

 كما دفعت التطورات عدداً من الدول إلى متابعة الأوضاع عن كثب، مع تزايد المخاوف من تأثير أي تصعيد جديد على حركة التجارة الدولية وإمدادات النفط عبر الخليج العربي. 


في المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بياناً تفصيلياً بشأن التصريحات الأمريكية الأخيرة، بينما تؤكد طهران في مواقفها السابقة أن عملياتها العسكرية تأتي في إطار الرد على ما تصفه بـ"الاعتداءات" التي تستهدف أراضيها ومصالحها، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن أمنها القومي.


وتعكس التصريحات الأمريكية تمسك واشنطن باستراتيجية الردع العسكري مع محاولة تقليص قدرات إيران الهجومية، بالتزامن مع السعي إلى ضمان استمرار الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. إلا أن استمرار العمليات العسكرية المتبادلة يثير مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. 

الجيش الأمريكي طهران الخليج هرمز ترامب

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