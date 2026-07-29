حاتم النواوي: نستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج صندوق وهيئة تنمية الصادرات بالمحافظات

شارك حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا وقيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

واستعرض النواوي، الدور الذي يقوم به صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات في دعم الشركات المصدرة، من خلال برامج تنمية الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة معدلات التصدير.

وأكد أن الصندوق يواصل العمل على تطوير آليات تقديم خدماته، وتيسير إجراءات استفادة الشركات من تلك البرامج، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبما يحقق سرعة الإنجاز، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المستفيدة، خاصة بالمحافظات.

توسيع قاعدة المصدرين

وأوضح أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات، والتعريف ببرامج المساندة التصديرية، والاستماع إلى احتياجات المصدرين، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.