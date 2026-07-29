المجموع مش كل حاجة.. كيف علق نجوم الفن على جدل الثانوية العامة؟

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، يعود الجدل كل عام حول أهمية المجموع وهل هو بالفعل مفتاح النجاح.

لكن عددًا من نجوم الفن سبق أن تحدثوا عن تجربتهم مع الثانوية العامة، مؤكدين أن النتيجة لم تكن نهاية الطريق، وأن كل واحد منهم استطاع أن يصنع مشواره بطريقته الخاصة، سواء حصل على مجموع كبير أو لم يحقق ما كان يتمناه.

محمد هنيدي: المجموع مش كل حاجة

أكد الفنان محمد هنيدي أن درجات الثانوية العامة لم تكن عائقًا أمام نجاحه، مشيرًا إلى أنه حصل على 57.5%، والتحق بكلية الحقوق بعد رسوبه في مادتين، لكنه في النهاية اتجه إلى المجال الذي يحبه وحقق فيه نجاحًا كبيرًا.

أحمد حلمي: عدت الثانوية 3 مرات

الفنان أحمد حلمي كشف أنه أعاد الثانوية العامة ثلاث سنوات متتالية، وفي النهاية حصل على 50%، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدًا أن الثانوية ليست معيارًا حقيقيًا للنجاح في الحياة.

شيرين رضا: نظام الثانوية ظالم

وترى الفنانة شيرين رضا أن نظام الثانوية العامة يفرض ضغوطًا نفسية كبيرة على الطلاب وأسرهم، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يتحدد مستقبل الإنسان في امتحان يستغرق ساعات قليلة.

آسر ياسين: التفوق الدراسي لا يمنع اتباع الشغف

على الجانب الآخر، حقق الفنان آسر ياسين الدرجة النهائية في الثانوية العامة، والتحق بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، لكنه قرر في النهاية السير وراء شغفه الحقيقي واتجه إلى التمثيل، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يعمل في المجال الذي يحبه.

أمينة خليل: النتيجة ليست نهاية المطاف

ووجهت الفنانة أمينة خليل رسالة دعم للطلاب، مؤكدة أن عدم تحقيق المجموع الذي يتمناه الطالب لا يعني نهاية الطريق، فالحياة مليئة بالفرص، والأهم هو القدرة على النهوض والاستمرار.

تامر حسني: الظروف كانت أصعب من النتيجة

وتحدث الفنان تامر حسني عن ظروفه خلال فترة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه كان يطارد حلمي كرة القدم والفن في الوقت نفسه، وحصل على 73%، ثم التحق بكلية الإعلام، قبل أن يحقق حلمه في الغناء والتمثيل.