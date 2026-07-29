الاتحاد السكندري يتعاقد مع 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب رغبة وموافقة المدير الفني الكابتن حمزة الجمل.

وجاءت الصفقات على النحو التالي:

علي الجابري

حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق، بعقد يمتد 4 مواسم، عقب إنهاء جميع الأمور المالية مع ناديه السابق.

نور علاء

لاعب وسط مهاجم سيراميكا كليوباترا، تجديد الإعارة لمدة موسم، عقب إنهاء جميع الأمور المالية مع ناديه.

محمد توني

لاعب خط الوسط، بعقد جديد يمتد 3 مواسم.

الحبيب أحمد

لاعب وسط سموحة السابق، بعقد يمتد موسمين.

إسلام عبد الله

مدافع نادي زد، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع تضمين بند يتيح انتقاله نهائيًا عقب نهاية الموسم.

يسري وحيد

لاعب الجناح، تجديد الإعارة لمدة موسم، عقب إنهاء جميع الأمور المالية مع ناديه.



وأكد مجلس الإدارة أن هذه التعاقدات تأتي في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق، وتلبية رؤية المدير الفني حمزة الجمل، استعدادًا للموسم الجديد.