الاتحاد السكندري يحدد موقفه من استمرار أفشة بعد انتهاء إعارته

كشف أحمد حسن مكي، المدرب المساعد لنادي الاتحاد السكندري، عن موقف النادي من إمكانية استمرار محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته وعودته إلى القلعة الحمراء.

وأوضح مكي في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت" أن أفشة قدم مستويات مميزة منذ انضمامه للاتحاد في يناير الماضي، مشيدًا بأدائه داخل الملعب والتزامه وسلوكه خارج الملعب.

وأضاف مدرب الاتحاد أن النادي علم مؤخرًا بعدم استمرار اللاعب مع الأهلي، مؤكدًا أن أفشة سيكون إضافة قوية لأي فريق ينتقل إليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار مكي إلى أن إدارة الاتحاد تدرس موقف اللاعب حاليًا، وأن القرار النهائي سيكون بالتنسيق مع الكابتن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، على أن يتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة.

وكان أفشة قد عاد إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته إلى الاتحاد السكندري، والتي استمرت لمدة 6 أشهر منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم المنقضي.