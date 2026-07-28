قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 .. ومصر تبدأ مشوارها في سبتمبر
الكاميرا صورتهم .. القبض على 6 تجار مخدرات بالقليوبية
شهران عن كل سنة خدمة .. النقض تواجه الفصل التعسفي بالردع
الآن على "صدى البلد".. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور ظهورها
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بيان عاجل من التعليم بعد قليل
الأردن يعلن تسهيلات جديدة للسوريين للخروج والعودة دون بطاقة أمنية أو تصريح عمل
بابتسامة عفوية وإطلالة مبهجة .. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
شديد الحرارة | الأرصاد تعلن طقس غدٍ .. والعظمى 38
زيلينسكي : أبحث مع ترامب إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية
خسارة 600 جنيه دفعة واحدة .. الذهب يواصل التراجع في مصر
وزير الصناعة : إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي بمنصة مصر الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استعد للتقديم.. أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة

شقق الإسكان الإجتماعي2026
شقق الإسكان الإجتماعي2026
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

يترقب ألاف الشباب موعد الطرح الجديد من سكن لكل المصريين9 ، لبدء حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك على فترة سداد تمتد لـ 20 سنة ودعم التمويل العقاري، ويشمل هذا الطرح حالي 30 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب .

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 ورابط الحجز لمنخفضي ومتوسطي الدخل - الوطن

موعد طرح شقق الاسكان 2026

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة موعد فتح باب الحجز، إلى جانب كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الأسعار، ونظام السداد، وشروط الاستحقاق الخاصة بالطرح الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل في أكتوبر المقبل.

تفاصيل شقق الإسكان الإجتماعي2026

ويوفر مشروع «سكن لكل المصريين 9» عددًا من المزايا للمواطنين، من بينها:

طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية.

مساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

تمويل عقاري مدعوم بفترات سداد مرنة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا وفقًا لشروط المبادرة.

تنفيذ الوحدات داخل مدن جديدة تضم مرافق متكاملة وبنية تحتية حديثة.

 

موعد حجز شقق الإسكان في 2026.. رابط التقديم والخطوات
 

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ومن المتوقع أن تكون أسعار شقق الإسكان الإجتماعي2026 الجديد نفسها هي السابقة، ووفقًا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، جاءت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالطروحات السابقة، كالتالي:

- 184 ألف جنيه: سعر الوحدة الجاهزة للتسليم الفوري، بالمحافظات بمساحة 75 م2.

- 270 ألف جنيه: سعر الوحدة السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، بالمحافظات بمساحة 90 م2.

- 850 ألف جنيه: سعر الوحدة مساحة 75 م2، تسليم خلال 3 سنوات.

- 900 ألف جنيه: سعر الوحدة السكنية تسليم خلال 3 سنوات، بالمدن الجديدة بمساحة 90 م2، تسليم خلال 3 سنوات.
 

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الإجتماعي2026

ويُنصح الراغبون في التقديم بتجهيز هذه المستندات مسبقًا، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الحجز فور فتح باب التقديم والإعلان عن كراسة الشروط الرسمية.

  • بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • شهادات ميلاد الأبناء: صور مميكنة من شهادات ميلاد الأطفال.
  • وثائق الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج مميكنة، وفي حالات أخرى: قسيمة طلاق أو شهادة وفاة مميكنة.
  • إثبات الإقامة: إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).
  • إثبات السكن: صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية التي يقيم بها المتقدم.
  • مستندات الدخل: شهادة دخل معتمدة توضح صافي المرتب الشهري (مفردات مرتب) أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.
  •  برنت تأمينات اجتماعية موضح به الأجر التأميني إن وجد.
  • قيد عائلي مميكن للمتقدم.
خريطة مشروعات مصر | مركز التقارير والمعلومات | طرح 20 ألف شقة إسكان اجتماعي بعدة مدن‎

الأوراق المطلوبة لذوي الهمم

تمنح وزارة الإسكان أولوية خاصة لذوي الهمم عند حجز شقق الإسكان، ويشترط إرفاق المستند التالي في ملف التقديم:

التقرير الطبي: صورة من التقرير الطبي الحديث الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لإثبات الحالة الصحية للمتقدم.

أماكن شقق الإسكان2026

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة، وهي:

حدائق أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

العاشر من رمضان.

مدينة السادات.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

إجراءات حجز شقة الإسكان الإجتماعي2026

حددت وزارة الإسكان إجراءات التقديم على الوحدات السكنية، والتي تشمل:

-شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة.

-سداد مقدم جدية الحجز، والذي يتراوح بين 25 ألفًا و50 ألف جنيه وفقًا لفئة المتقدم.

-سداد الأقساط ربع السنوية بعد قبول الطلب وحتى موعد الاستلام.

-استكمال إجراءات التمويل العقاري بعد تخصيص الوحدة وتحويل الملف إلى البنك المختص.

موعد طرح شقق الاسكان 2026 سكن لكل المصريين9 حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026 موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي اسعار شقق الاسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

استعدادات مكثفة بالتعليم لبدء مراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مطالب برلمانية بتعديل قانون فصل متعاطي المخدرات.. العلاج أولا وإعادة التحليل لتحقيق العدالة

النائب محمد الحداد

بعد انتقادها .. النائب محمد الحداد يدافع عن أداء وزارة البترول

تهنئة رئيس هيئة قضايا الدولة

وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتوليه منصبه ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد