استعد للتقديم.. أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة

يترقب ألاف الشباب موعد الطرح الجديد من سكن لكل المصريين9 ، لبدء حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك على فترة سداد تمتد لـ 20 سنة ودعم التمويل العقاري، ويشمل هذا الطرح حالي 30 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب .

موعد طرح شقق الاسكان 2026

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة موعد فتح باب الحجز، إلى جانب كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الأسعار، ونظام السداد، وشروط الاستحقاق الخاصة بالطرح الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل في أكتوبر المقبل.

تفاصيل شقق الإسكان الإجتماعي2026

ويوفر مشروع «سكن لكل المصريين 9» عددًا من المزايا للمواطنين، من بينها:

طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية.

مساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

تمويل عقاري مدعوم بفترات سداد مرنة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا وفقًا لشروط المبادرة.

تنفيذ الوحدات داخل مدن جديدة تضم مرافق متكاملة وبنية تحتية حديثة.





أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ومن المتوقع أن تكون أسعار شقق الإسكان الإجتماعي2026 الجديد نفسها هي السابقة، ووفقًا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، جاءت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالطروحات السابقة، كالتالي:

- 184 ألف جنيه: سعر الوحدة الجاهزة للتسليم الفوري، بالمحافظات بمساحة 75 م2.

- 270 ألف جنيه: سعر الوحدة السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، بالمحافظات بمساحة 90 م2.

- 850 ألف جنيه: سعر الوحدة مساحة 75 م2، تسليم خلال 3 سنوات.

- 900 ألف جنيه: سعر الوحدة السكنية تسليم خلال 3 سنوات، بالمدن الجديدة بمساحة 90 م2، تسليم خلال 3 سنوات.



الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الإجتماعي2026

ويُنصح الراغبون في التقديم بتجهيز هذه المستندات مسبقًا، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الحجز فور فتح باب التقديم والإعلان عن كراسة الشروط الرسمية.

بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء: صور مميكنة من شهادات ميلاد الأطفال.

وثائق الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج مميكنة، وفي حالات أخرى: قسيمة طلاق أو شهادة وفاة مميكنة.

إثبات الإقامة: إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).

إثبات السكن: صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية التي يقيم بها المتقدم.

مستندات الدخل: شهادة دخل معتمدة توضح صافي المرتب الشهري (مفردات مرتب) أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.

برنت تأمينات اجتماعية موضح به الأجر التأميني إن وجد.

قيد عائلي مميكن للمتقدم.

الأوراق المطلوبة لذوي الهمم

تمنح وزارة الإسكان أولوية خاصة لذوي الهمم عند حجز شقق الإسكان، ويشترط إرفاق المستند التالي في ملف التقديم:

التقرير الطبي: صورة من التقرير الطبي الحديث الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لإثبات الحالة الصحية للمتقدم.

أماكن شقق الإسكان2026

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة، وهي:

حدائق أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

العاشر من رمضان.

مدينة السادات.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

إجراءات حجز شقة الإسكان الإجتماعي2026

حددت وزارة الإسكان إجراءات التقديم على الوحدات السكنية، والتي تشمل:

-شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة.

-سداد مقدم جدية الحجز، والذي يتراوح بين 25 ألفًا و50 ألف جنيه وفقًا لفئة المتقدم.

-سداد الأقساط ربع السنوية بعد قبول الطلب وحتى موعد الاستلام.

-استكمال إجراءات التمويل العقاري بعد تخصيص الوحدة وتحويل الملف إلى البنك المختص.