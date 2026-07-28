تحرك جديد داخل الأهلي.. عمر فايد يدخل الحسابات بسبب تعثر موقف محمد عبدالمنعم

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء بدأت الاستفسار عن موقف المدافع عمر فايد، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية التعاقد مع محمد عبدالمنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر في الأهلي: استفسرنا عن موقف عمر فايد نظرًا لغموض موقف محمد عبدالمنعم حتى الآن.

علي الجانب الاخر احتفى النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، بعد إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة للاعب، وعلقت عليها: "محارب الصحراء أهلاوي.. منصف بقرار في نادي القرن"