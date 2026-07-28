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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء عاجل لـ وزارة الري في مخالفة صادمة بـ مصرف بني صالح بالمنيا

منظومة حماية المجاري المائية
منظومة حماية المجاري المائية
حنان توفيق
نتيجة الثانوية العامة 2026

تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذاً للمنشور الوزاري رقم ١ لسنه ٢٠٢٦ بالمعاينة الفورية لموقع الشكوى على مصرف (بني صالح) البر الأيسر - ناحية قرية (طنبدي) - مركز مغاغة - محافظة المنيا - إدارة صرف شمال المنيا.

وتبين من خلال المعاينة قيام أحد سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي في مصرف (بني صالح كيلو ٢٦,٤٠٠) في مخالفة صريحة للقانون.

وعلى الفور اتخذت هندسة صرف مغاغة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف (سائق جرار الكسح)، وتم تحرير محضر بالمخالفة رقم (١) لسنة ٢٠٢٦.

عقوبة هذه المخالفة السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تقديرها لدور المواطنين الواعين في الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، كما تؤكد استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات تمس المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.

إضافة إلى بلاغات المواطنين تنوّه الوزارة أن جميع الإدارات على مستوى الجمهورية تقوم يوميا بتحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين.

المجاري المائية هندسة صرف مغاغة مخلفات صرف صحي

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