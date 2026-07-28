بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، الاختبارات التحريرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد للعام الدراسي 2026/2027، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا للضوابط المنظمة لأعمال القبول بالمدارس الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وتُجرى الاختبارات وفق جدول زمني معتمد يراعي التوزيع الجغرافي ونوع الشهادة التعليمية، حيث جاءت المواعيد على النحو التالي:

الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026: الاختبارات التحريرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية.

الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026: الاختبارات التحريرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة القاهرة ومحافظات مدن القناة.



الخميس الموافق 30 يوليو 2026 والسبت الموافق 1 أغسطس 2026: إجراء المقابلات الشخصية واختبارات الحاسب الآلي لجميع الطلاب المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط استكمال إجراءات القبول.

وفي هذا السياق، أكد المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تُعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق منظومة قبول دقيقة تضمن اختيار أفضل العناصر وفق معايير الكفاءة والتميز.



وأضاف أن اختبارات القبول، التي تشمل الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية واختبارات الحاسب الآلي، تُجرى وفق أسس موضوعية تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بما يضمن اختيار الطلاب الأكثر تأهيلًا للاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها المدرسة.



وأشار رئيس الشركة إلى أن المدرسة تعتمد على منظومة تعليمية متطورة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل محطات ومنشآت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بما يُكسب الطلاب الخبرات التطبيقية اللازمة، ويؤهلهم للعمل وفق أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضح أن الاستثمار في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الشابة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، انطلاقًا من إيمانها بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.



وتُعد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد من المدارس الفنية الرائدة التي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والعملية، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

