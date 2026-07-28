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الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على أكثر من 22 دونمًا في جنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على أكثر من 22 دونمًا في جنين

الاحتلال الإسرائليي
الاحتلال الإسرائليي
أ ش أ

 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الثلاثاء / 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن سلطات الاحتلال أصدرت ثلاثة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على مساحة 16.31 دونما من أراضي بلدة عرابة، إضافة إلى أمر عسكري يقضي بالاستيلاء على 6 دونمات و271 مترا مربعا من أراضي بلدة قباطية.
وتأتي هذه الأوامر في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق بلدات محافظة جنين، حيث شهدت بلدة عرابة أمس عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال، فيما تواصل سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستعماري وإقامة بنى تحتية تخدم المستعمرات.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال استولت خلال النصف الأول من عام 2026 على أكثر من 4379 دونما من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الفترة ذاتها 40 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية، استولت من خلالها على 611 دونما، وأقامت 4 مناطق عازلة حول مستوطنات، و16 "طريقًا أمنيًا"، و12 موقعًا عسكريًا، إضافة إلى إصدار خمسة أوامر استملاك استولت بموجبها على 2604 دونمات، وأربعة أوامر لإعلان أراضٍ كـ "أراضي دولة" استولت من خلالها على 1163 دونمًا.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال كثفت استهدافها للغطاء النباتي والأشجار الفلسطينية، عبر إصدار 48 أمرًا عسكريًا تحت مسمى "اتخاذ الوسائل الأمنية"، استهدفت الأشجار والمزروعات على مساحة 2093 دونمًا.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا ومنشآت في عدة محافظات في الضفة العربية.

ففي قرية شقبا غرب رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن محمود بلال حسان.
وفي عين الحلوة بالأغوار الشمالية، هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية، تعود للمواطن عادل عليان دراغمة في التجمع.
وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية تعود للمواطن موسى أبو رميس، وعددا من الجدران والأسوار، واستولت على بيت متنقل "كرفان"، في قرية المالحة شرق بيت لحم.
وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، جرفت سلطات الاحتلال أراضي المواطنين، تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق الفرعية، بينها الطريق المؤدي إلى أحد التجمعات البدوية.

وبهدم المنزل في شقبا اليوم، ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس الاثنين، إلى أكثر من 11 منزلا و3 منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين.

الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية بوضع اليد

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