قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يزاحم أندية أوروبية وتركية للتعاقد مع عمر الفايد
صفعة جديدة لـ ترامب.. استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين لا يؤيدون الحرب على إيران
ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
جون شايل سيفه.. إدوارد يتحدى ولبيب يرفض الوصاية| تطور خطير فى الزمالك
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على أكثر من 22 دونمًا في جنين
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية سائق بولاق الدكرور المتهم بنشر عشرات الفيديوهات لفتاتين إلي الجنايات واستمعت النيابة إلي شهادة احدي الضحايا.

شهدت المجني عليها بأنها وإبان تواجدها بمسكن المتهم قام الأخير بالتقاط مقطع مرئي لها دون رضاءها فتركت مسكنه على إثر ذلك، إلا انها فوجئت في وقت لاحق قيام المتهم بإرسال ذلك المقطع وعدة صور اخرى خادشة للحياء خاصة بها الي الهاتف المحمول الخاص بوالدتها الشاهدة الثانية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تهديدهما بنشر المحتوى سالف البيان إذ لم ينصاعا لأمره وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو ترك دائرة القسم نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع المرئيه، واردفت كذلك بإنشاء المتهم حساب الكتروني على تطبيق " إنستجرام" يحمل اسمها ونشر عليه تلك الصور والمقاطع المرئيه الخادشة للحياء وخاصة بها.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهما كتاب بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور ومقاطع مرئية عارية للمجني عليها  الأولي والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها، وكان تهديده مصحوباً بطلب لحملهما على أداء عمل معين ألا وهو الابتعاد عن محيط دائرة القسم وذلك نظير عدم نشر ما تحصل عليه.

كما أذاع ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية والخاصة بالمجني عليها  الثانية والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها وتعمد ازعاج المجني عليهما سالفي الذكر - بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بارتكابه الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني وهددها بنشر ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية لها على النحو الثابت بالتحقيقات.


كما تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها  بأن التقط ونقل بجهاز من الأجهزة صور ومقاطع مرئية شخصية لها ملتقطة في مكان خاص لإتمام جرمه محل الاتهامين الأول والثاني على النحو الثابت بالتحقيقات.
كما تعدى على القيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما  دون رضاءهما واستخدم حساب خاص على الشبكة المعلوماتية واتساب  انستجرام  بهدف ارتكاب الجرائم موضع الاتهامات السابقة على النحو الثابت بالتحقيقات.

فتاة شهادة بولاق ضحايا دتحرش جنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع سكرتير عام «الإيكاو» خارطة تطوير الطيران المدني في أفريقيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد