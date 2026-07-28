قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
مفتي الجمهورية: التشكيك في الهوية وحرب المفاهيم المغلوطة أخطر ما يواجه الأسرة
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
3 مؤشرات تعجل بنهاية مشوار إمام عاشور مع الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
رنا عصمت

يشكّل الشيب المبكر أزمة جمالية وصحية للعديد من الشباب، خاصة مع تزايد ظهوره في سن صغيرة نتيجة عوامل صحية ونفسية ونمط حياة غير متوازن. 


ما هى أسباب الشيب المبكر..

1-أمراض المناعة الذاتية  

تنشأ أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا سليمة عن طريق الخطأ وفي حالات مثل داء الثعلبة والبهاق، قد تؤثر الاستجابة المناعية على الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر.

تساعد إدارة هذه الأمراض المناعية الذاتية في الحد من فقدان لون الشعر، وفي بعض الحالات، تدعم استعادة جزئية للون الشعر .

2ـ العامل الوراثي:

وتعد الوراثة من أقوى مسببات الشيب المبكر، فإذا ظهر الشيب لدى أحد الوالدين أو الأجداد في سن صغيرة، فغالبًا ما يتكرر الأمر لدى الأبناء.

3ـ أمراض هرمونية أو مناعية:

اضطرابات الغدة الدرقية وبعض الأمراض المناعية قد تؤثر على نشاط الخلايا المنتجة للصبغة، وتسبب شيبًا مبكرًا حتى في سن صغيرة.

4ـ نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية:

تشير دراسات إلى أن نقص عدة عناصر يؤدي لتراجع إنتاج الميلانين، أهمها:

فيتامين B12

فيتامين D3

الكالسيوم

الزنك

النحاس
هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم نشاط الخلايا المسؤولة عن صبغة الشعر، وأي نقص فيها قد يؤدي لشيب مبكر.

المصدر: American Academy of Dermatology 


 

ما أسباب الشيب المبكر الشيب المبكر الشيب المبكر أزمة جمالية وصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع سكرتير عام «الإيكاو» خارطة تطوير الطيران المدني في أفريقيا

وزير الطيران

️وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني والمنظمة العربية

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد