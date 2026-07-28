ما أسباب الشيب المبكر؟

يشكّل الشيب المبكر أزمة جمالية وصحية للعديد من الشباب، خاصة مع تزايد ظهوره في سن صغيرة نتيجة عوامل صحية ونفسية ونمط حياة غير متوازن.



ما هى أسباب الشيب المبكر..

1-أمراض المناعة الذاتية

تنشأ أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا سليمة عن طريق الخطأ وفي حالات مثل داء الثعلبة والبهاق، قد تؤثر الاستجابة المناعية على الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر.

تساعد إدارة هذه الأمراض المناعية الذاتية في الحد من فقدان لون الشعر، وفي بعض الحالات، تدعم استعادة جزئية للون الشعر .

2ـ العامل الوراثي:

وتعد الوراثة من أقوى مسببات الشيب المبكر، فإذا ظهر الشيب لدى أحد الوالدين أو الأجداد في سن صغيرة، فغالبًا ما يتكرر الأمر لدى الأبناء.

3ـ أمراض هرمونية أو مناعية:

اضطرابات الغدة الدرقية وبعض الأمراض المناعية قد تؤثر على نشاط الخلايا المنتجة للصبغة، وتسبب شيبًا مبكرًا حتى في سن صغيرة.

4ـ نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية:

تشير دراسات إلى أن نقص عدة عناصر يؤدي لتراجع إنتاج الميلانين، أهمها:

فيتامين B12

فيتامين D3

الكالسيوم

الزنك

النحاس

هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم نشاط الخلايا المسؤولة عن صبغة الشعر، وأي نقص فيها قد يؤدي لشيب مبكر.

المصدر: American Academy of Dermatology



