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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تضيف ميزة "الهروب من المأزق" لإنقاذ ركاب موديل 3 وY

تحديث تسلا 2026
تحديث تسلا 2026
عزة عاطف

أطلقت شركة تسلا الأمريكية تحديثها البرمجي الصيفي لعام 2026 المخصص لسياراتها الكهربائية، مزودًا بمجموعة من التحسينات الذكية والتحديثات الترفيهية، إلى جانب وضعية قيادة جديدة مخصصة للمساعدة في حالات التغريز تحمل اسم "مساعد الخروج من التغريز" (Stuck Assist). 

وتستهدف هذه الخاصية دعم سائقي طرازي موديل 3 وموديل Y الأكثر مبيعًا عند مواجهة المسارات الصعبة والأسطح الزلقة، لتنضم بذلك إلى التجهيزات التقنية المتاحة سابقًا في طرازات موديل S وموديل X وسايبرتراك.

وضعيات التحكم في التماسك وآلية عمل نظام Stuck Assist

تتضمن القائمة المحدثة لنظام التحكم في التماسك داخل شاشة التحكم الأساسية 3 وضعيات رئيسية يمكن الاختيار بينها عبر الدخول لقائمة عناصر التحكم ثم الديناميكيات. 

وتشمل هذه القائمة وضعية تلقائي (Auto) للقيادة اليومية العادية، ووضعية الأسطح الزلقة (Slippery Surface) المخصصة للسير على الطرق المغطاة بالثلوج أو الأمطار لتوزيع العزم بالتساوي، إضافة إلى وضعية Stuck Assist المصممة خصيصًا لإنقاذ السيارة عند العلق في الرمال أو الوحل أو الثلوج الكثيفة. 

وتسمح هذه الوضعية الأخيرة بدوران العجلات بسرعة محدودة ومتحكم فيها إلكترونيًا لتهيئة المخرج وإخراج السيارة دون إتلاف المحركات.

حدود النظام وإعادة الضبط التلقائي بعد كل رحلة

أكدت التفاصيل التقنية للتحديث أن وضعية Stuck Assist لا تعد نظام قيادة مستقلًا عن السائق على الطرق الوعرة، بل تُصنف كأداة مساعدة تتطلب تدخلًا مباشرًا من السائق للتحكم في دواسة التسارع وتوجيه عجلة القيادة أثناء محاولة الخروج. 

وتستوجب الظروف القاسية أحيانًا اتخاذ تدابير إضافية مثل تخفيض ضغط الهواء في الإطارات أو الاستعانة بأدوات التماسك الميدانية. كما أشارت التعليمات إلى أن النظام يعود تلقائيًا للوضعية الافتراضية Auto مع بداية كل رحلة جديدة لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

تحسينات إضافية وتطوير المساعد الذكي Grok

لم يقتصر التحديث الصيفي لعام 2026 على أنظمة التماسك الميكانيكية، بل شمل حزمة واسعة من الميزات الذكية والأنظمة الترفيهية. واشتمل التحديث على تطوير المساعد الصوتي القائم على الذكاء الاصطناعي Grok ليصبح قادرًا على إجراء المكالمات الهاتفية، والتحكم في نظام التكييف، وتشغيل المقاطع الموسيقية، إلى جانب تقديم رسوم متحركة جديدة للترحيب بالسائق عند دخول المركبة وتحسين الملاحة المباشرة للخرائط، مما يعزز الاستجابة والسهولة في الاستخدام اليومي.

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