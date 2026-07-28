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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز التنسيق المصري الياباني في الإعداد لمؤتمر المياه

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، ووزيرة الخارجية اليابانية السابقة، بحضور السفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، حيث تناول اللقاء متابعة التنسيق المشترك بين مصر واليابان في إطار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، واستعراض مستجدات التحضيرات الخاصة بالحوار التفاعلي «المياه والكوكب»، الذي تتولى مصر واليابان رئاسته المشتركة.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للشراكة المتميزة بين مصر واليابان، مشيدًا بما تشهده أعمال الإعداد للحوار التفاعلي من تعاون وثيق وشفافية وثقة متبادلة بين الجانبين، الى جانب التنسيق الفعال بين الفرق الفنية، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية النتائج التي أسفرت عنها اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وما شهدته من توافق واسع حول أولويات الحوار التفاعلي، مؤكدًا أن البيان المشترك الذي قدمته مصر واليابان خلال المنتدى، إلى جانب المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، أسهما في دعم التوجهات التنفيذية للمؤتمر، كما أبرز الحدث الجانبي المشترك بين البلدين أهمية التعامل مع تحديات التصحر والجفاف وندرة المياه وموجات الحرارة، باعتبارها من أبرز القضايا المرتبطة بالأمن المائي والتغيرات المناخية.

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في إعداد المبادرات الرائدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية اختيار مبادرات طموحة وقابلة للتنفيذ تحقق أثرًا ملموسًا، وتترك إرثًا مستدامًا للمؤتمر، مع استمرار التنسيق المصري الياباني بشأن مسار المؤتمر ومخرجاته، بما يدعم استمرارية العمل الدولي في مجال المياه وصولًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٨.

كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بأسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث رحب الدكتور سويلم بمشاركة  يوكو كاميكاوا في فعاليات الأسبوع، مؤكدًا أن الحدث سيمثل محطة مهمة لاستكمال التنسيق بين الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الرئيسيين، ووضع اللمسات النهائية على الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه

لرئيس الوزراء الياباني الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ مصر واليابان

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