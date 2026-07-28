تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لبحث سبل وآليات زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية؛ وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، ومسئولي الوزارتين.

الحكومة تستعرض المحددات المالية لزيادة حوافز هيئات التدريس تمهيدًا لعرض القرار على مجلس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنظر في زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض ما خلصت إليه وزارة المالية عقب دراسة الموضوع، إلى جانب بحث المقترحات والدراسات المالية المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء المنظومة الأكاديمية والبحثية؛ بما يسهم في دعم مسيرة البحث العلمي ومنظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المناقشات شهدت استعراضاً شاملاً للمحددات المالية والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الزيادة في الحوافز، لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة، وبما يتسق مع الموازنة العامة للدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القرار في صورته النهائية؛ تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.