مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الساعات المقبلة ستشهد انفراجة في أزمة معسكر الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد التحركات المكثفة التي أجرتها إدارة النادي خلال الفترة الماضية لحسم الملف.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك اقتربت من إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالمعسكر، بما يضمن انطلاق فترة الإعداد دون أي تأجيل جديد، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التفاصيل النهائية سيكون خلال وقت قصير.

وأضاف أن مسؤولي النادي يعملون على إنهاء جميع الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بالمعسكر، من أجل توفير أفضل أجواء ممكنة للجهاز الفني واللاعبين، استعدادًا للموسم المقبل الذي ينافس فيه الفريق على جميع البطولات.

وكان الزمالك قد واجه خلال الأيام الماضية أزمة تتعلق بترتيبات معسكر الإعداد، قبل أن تكثف الإدارة جهودها للوصول إلى حل نهائي، وسط حالة من التفاؤل داخل القلعة البيضاء بقرب إنهاء الملف بشكل كامل