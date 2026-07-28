ناقد رياضي يتساءل بعد تصريحات أبو ريدة: ماذا قصد بقوله إن عقود الزمالك صحيحة؟

أثار الإعلامي إسلام صادق حالة من الجدل، بعدما علّق على تصريحات المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن عقود لاعبي الزمالك، متسائلًا عن المقصود من حديثه الذي أكد فيه أن “عقود الزمالك صحيحة”.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «ماذا كان يقصد هاني أبوريدة عندما أعلن أن عقود الزمالك صحيحة؟!.. هل هذا التصريح يفجر أسئلة أخرى؟!».

وكان هاني أبو ريدة قد أوضح أن الزمالك كان أكثر الأندية سدادًا للمستحقات المالية لدى اتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، بقيمة بلغت نحو 70 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الرسوم يعود إلى أن العقود المسجلة للنادي صحيحة وموثقة رسميًا، وذلك ضمن إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية.