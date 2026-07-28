بضاعة بـ 212 ملبون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات في المحافظات| صور

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر وضُبط بحوزتهم (أكثر من 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة – 95 قطعة سلاح نارى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (212) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



