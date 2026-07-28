السجن 3 سنوات للمتهم بدهس طفل بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، اليوم، بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهم في واقعة دهس الطفل المعروف إعلاميًا بـ«طفل الكولدير» بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب إحالته إلى المحاكمة العاجلة للفصل في القضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهم، بعدما تسبب في دهس طفل أثناء وقوفه أمام "كولدير" لشرب المياه بمدينة شبرا الخيمة، ما أسفر عن وفاته في الحال نتيجة السرعة الزائدة، قبل أن يلوذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، حيث تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة، بينما نجحت قوات الأمن في ضبط قائدها.

وتم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان سبب الوفاة، فيما شُيِّع الجثمان وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس بمدينة شبرا الخيمة، وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات أن الطفل كان يقف أمام "الكولدير" لشرب المياه، قبل أن تنحرف سيارة يقودها طالب بسرعة كبيرة وتصطدم به، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال، بينما فر قائد السيارة من مكان الحادث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وصولًا إلى صدور الحكم بحبسه لمدة 3 سنوات.