قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب
الخطيب مشيدا بإنجازات الأهلي: الخطة التسويقية للاستاد نموذج للعمل الاحترافي
إلزام بيومي فؤاد بدفع مؤخر صداق وعدة ومتعه في الدعوى المقامة ضده من طليقته
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
الرئيس السيسي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة الحرائق
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية
طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب
البياع: منصة دعم المصنعين توفر دراسات جدوى بالذكاء الاصطناعي
الصناعة: تعديل قانون المجمعة العشرية لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحفيز الاستثمار
التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يصل لـ21 سنة وبتكلفة 5% من قيمة الأرض سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يدرس خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

محافظ القليوبية يتابع مع وكيل وزارة التربية والتعليم إجراءات دراسة خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة
محافظ القليوبية يتابع مع وكيل وزارة التربية والتعليم إجراءات دراسة خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مستجدات موقف القبول بالصف الأول الثانوي العام، وإجراءات دراسة خفض الحد الأدنى للقبول، وذلك في ضوء توجه عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس بديلة، من بينها مدارس التعليم الفني (الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي)، ومدارس التمريض، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وغيرها من المدارس المتخصصة.


وأكد محافظ القليوبية أن قرار تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة عند 240 درجة جاء بعد دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية للمدارس، وبما يضمن الحفاظ على الكثافات المناسبة داخل الفصول والارتقاء بجودة العملية التعليمية.ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من حصر أعداد الطلاب الذين استكملوا إجراءات الالتحاق بالمدارس البديلة، مع إعداد بيان دقيق بالكثافات الفعلية داخل مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح محافظ القليوبية أنه عقب الانتهاء من أعمال الحصر ومراجعة الكثافات داخل الفصول، والمقرر الانتهاء منها مطلع الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للقبول بالثانوية العامة، حال توافر أماكن تسمح بذلك، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية.
وشدد المحافظ على أن المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالثانوية العامة، والحفاظ على كثافات مناسبة داخل الفصول، مؤكدًا أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على بيانات دقيقة تحقق صالح الطلاب والمنظومة التعليمية.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خفض الحد الأدنى للقبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

ترشيحاتنا

فيلم حته مني

بالصور.. استكمال تصوير فيلم "حتة مني"

مدحت صالح

خلال أيام.. تعرف على الجدول الكامل لحفلات مهرجان القلعة للموسيقى

هبة مجدي

في عيد ميلاد هبة مجدي.. قصة حبها مع محمد محسن بدأت من خشبة المسرح

بالصور

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد