محافظ القليوبية يدرس خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مستجدات موقف القبول بالصف الأول الثانوي العام، وإجراءات دراسة خفض الحد الأدنى للقبول، وذلك في ضوء توجه عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس بديلة، من بينها مدارس التعليم الفني (الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي)، ومدارس التمريض، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وغيرها من المدارس المتخصصة.



وأكد محافظ القليوبية أن قرار تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة عند 240 درجة جاء بعد دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية للمدارس، وبما يضمن الحفاظ على الكثافات المناسبة داخل الفصول والارتقاء بجودة العملية التعليمية.ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من حصر أعداد الطلاب الذين استكملوا إجراءات الالتحاق بالمدارس البديلة، مع إعداد بيان دقيق بالكثافات الفعلية داخل مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح محافظ القليوبية أنه عقب الانتهاء من أعمال الحصر ومراجعة الكثافات داخل الفصول، والمقرر الانتهاء منها مطلع الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للقبول بالثانوية العامة، حال توافر أماكن تسمح بذلك، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية.

وشدد المحافظ على أن المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالثانوية العامة، والحفاظ على كثافات مناسبة داخل الفصول، مؤكدًا أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على بيانات دقيقة تحقق صالح الطلاب والمنظومة التعليمية.