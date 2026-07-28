القليوبية.. حملة مكبرة للنظافة والتشجير بغرب شبرا الخيمة

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، برفع كفاءة وتطوير وتجميل المنطقة المحيطة بمستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت الصحية والخدمية، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى.



وكلف المحافظ الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة والقائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، بتنفيذ حملة موسعة تشمل رفع المخلفات والتراكمات، وتكثيف أعمال النظافة، وزراعة الأشجار، وتنسيق الموقع العام بمحيط المستشفى، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على المستوى الحضاري للمنطقة.

وعلى الفور، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة مكبرة استهدفت جانبي ترعة الإسماعيلية والجزر الوسطى المقابلة للمستشفى، حيث تم رفع المخلفات والتراكمات، وتنفيذ أعمال نظافة شاملة، إلى جانب زراعة الأشجار وتنسيق المساحات الخضراء، بما أسهم في تحسين المظهر العام وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات والمنشآت الخدمية، باعتبارها من أكثر المواقع استقبالًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالنظافة والتجميل وزيادة المساحات الخضراء يمثل أحد محاور تحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

وأضاف أن المحافظة تحرص على دعم مختلف المؤسسات التي تقدم خدمات إنسانية وصحية متميزة، وتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي القليوبية وزائريها، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.