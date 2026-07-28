عرض لجنة التحكيم .. غرام في الكرنك اليوم على البالون بعروض القومي للمسرح

تشارك اليوم الثلاثاء المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك إخراج الفنان تامر عبدالمنعم ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان محمد رياض والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ٢٦ يوليو وحتى ١١ أغسطس من الشهر المقبل.

ويعتبر اليوم العرض الخاص بلجنة التحكيم والأمس كان العرض الخاص بالجمهور.

تفاصيل الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك

المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك فكرتها مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام ١٩٦٧ وهو يعبر عن الهوية المصرية.

غرام في الكرنك بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي ..

ملابس هبة جودة .. مكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر، أحمد مصطفى .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.