شركة صينية كبرى تعتزم تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات مصر

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة Guangdong Dianbai Erjian Group الصينية، لبحث مقترحات تطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، والاستفادة من أحدث الخبرات العالمية في مجال التخطيط والتطوير، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية الرياضية وفق أحدث المعايير الدولية.

وشارك في الاجتماع المدير العام للشركة كي كواندي، ونائبة رئيس اتحاد غرف التجارة الصينية للمقاطعات الجنوبية فنغ كين جبين، ومديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة بيتانيا بياجاني، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والشركاء، كما حضره الدكتور أحمد حليم، الاستشاري العام والمصمم للمشروع، وعدد من المختصين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الفنية الخاصة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بما يسهم في رفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة منها، وتطبيق أحدث النظم العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يعزز من قدرة مصر على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على توسيع مجالات التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ مشروعات التطوير، بما يدعم جهود الدولة في تحديث المنشآت الشبابية والرياضية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الإقليمية والدولية.