مصطفى عبد الخالق:كيف يُناقش مستقبل الكرة خارج أسوار نادي الزمالك؟

انتقد مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، طريقة إدارة ملف الكرة داخل القلعة البيضاء، متسائلًا عن عقد مجلس الإدارة جلسة خاصة خارج مقر النادي لمناقشة مستقبل القطاع الرياضي والفريق الأول لكرة القدم.

مصطفي عبد الخالق

وقال عبد الخالق إن مجلس إدارة الزمالك يجتمع خارج النادي لمناقشة مستقبل القطاع الرياضي وفريق الكرة، رغم أن الفريق من المفترض أن يكون خلال الأسبوعين أو الثلاثة الحالية في معسكر الإعداد للموسم الجديد، مع اقتراب انطلاق المنافسات.

واختتم تصريحاته بتساؤل استنكاري حول توقيت وآلية إدارة هذا الملف، قائلًا: "ينفع الكلام ده؟"، في إشارة إلى عدم رضاه عن طريقة التعامل مع استعدادات الفريق للموسم الجديد.