زيدان : رفضت جميع العروض من أجل تدريب فرنسا .. ولا يوجد أعظم من قيادة الديوك

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا، أنه رفض جميع العروض التي تلقاها خلال السنوات الماضية، انتظارًا لتحقيق حلمه بتولي قيادة "الديوك"، مشددًا على أن تدريب المنتخب الفرنسي هو أعظم منصب يمكن أن يشغله أي مدرب فرنسي.

وقال زيدان إنه يشعر بفخر كبير لتوليه المهمة، مؤكدًا: "أنا محظوظ بتدريب منتخب فرنسا، وسأقدم كل ما لدي من أجل إسعاد الجماهير". وأضاف أنه متحمس للغاية لبدء مشواره مع المنتخب، وسيسعى بكل قوة لمواصلة النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.

كما حرص زيدان على توجيه الشكر إلى المدرب السابق ديدييه ديشامب، تقديرًا لما قدمه مع المنتخب الفرنسي، موجهًا الشكر أيضًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على الثقة التي منحها له لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.