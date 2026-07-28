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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان: تدريب منتخب فرنسا كان هدفي الوحيد في السنوات الأخيرة

زيدان: تدريب منتخب فرنسا كان هدفي الوحيد في السنوات الأخيرة
زيدان: تدريب منتخب فرنسا كان هدفي الوحيد في السنوات الأخيرة
أ ش أ

أكد أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان أن تدريب منتخب فرنسا كان الهدف الوحيد الذي سعى إليه خلال السنوات الأخيرة.

وقال زيدان - خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم /الثلاثاء/ بمقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس للإعلان عن تعيينه مديراً فنياً للمنتخب - إن هذا المنصب يمثل بالنسبة له حلماً طال انتظاره، مضيفاً: "تدريب منتخب فرنسا هو الشيء الوحيد الذي كنت أريده.. وانتظرت هذه اللحظة خمس سنوات".

وأوضح أن توليه قيادة "الديوك" يعد امتداداً طبيعياً لمسيرته، قائلاً: "عرفت هذا المنتخب منذ الصغر، وتدرجت في صفوفه حتى الفريق الأول .. سأبذل كل ما لدي لكي يواصل هذا الفريق تحقيق الفوز، فهذا هو الدافع الوحيد بالنسبة لي".

وأشار زيدان إلى أنه يعيش حالة من الحماس الممزوج بمشاعر قوية، قائلاً: "إنها فرحة هائلة.. أنا سعيد بما يحدث لي اليوم، رغم أنني أحاول التحكم في مشاعري، لكن بداخلي الكثير من الأحاسيس.. أنا مستعد لهذا التحدي".

وفيما يتعلق بأسلوبه الفني، أوضح أن بصمته ستعكس فلسفته التي طبقها خلال مسيرته التدريبية، قائلاً: "ما يحفزني هو اللعب الهجومي وتسجيل الأهداف.. كنت لاعباً في مركز صانع الألعاب، واليوم سأقود الفريق بخبرتي كمدرب"، مؤكداً امتلاكه مجموعة "استثنائية" من اللاعبين.

وأضاف أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على التعرف عن قرب على اللاعبين وشرح مشروعه الفني، مشدداً على أن مهمته الأساسية ستكون قيادة المنتخب لمواصلة الانتصارات.

كما أعرب عن تطلعه لبدء مهمته رسمياً في الأول من أغسطس المقبل، والاستعداد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها مباريات دوري الأمم الأوروبية، مشيراً إلى أن أولويته ستكون مواجهة تركيا في سبتمبر، قبل لقاء إيطاليا في أكتوبر.

وأكد زيدان أن جهازه الفني سيكون قريباً من التشكيلة التي عمل معها في ريال مدريد، مع بعض التعديلات المحدودة، لافتاً إلى أنه سيقدم الطاقم بشكل رسمي في سبتمبر.

وفي ختام تصريحاته، وجّه التحية للمدرب السابق ديدييه ديشامب، مشيداً بما قدمه خلال 14 عاماً مع المنتخب، مؤكداً أن الهدف سيظل ثابتاً في المرحلة المقبلة وهو "تحقيق الفوز".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أن التعاقد مع زيدان لمدة أربع سنوات حتى مونديال 2030 يمثل "فخراً ومسؤولية كبيرة"، مشيراً إلى أن اختياره جاء عن قناعة تامة بقدراته وخبرته.

وأضاف ديالو: "عندما التقيته في فبراير 2025، قال لي: رئيس، أعرف كيف نحقق الفوز، وشعرت لديه برغبة قوية وثقة لقيادة المنتخب نحو الانتصارات"، مؤكداً أن هذه الخطوة تدشن "دورة جديدة" للمنتخب الفرنسي مع الحفاظ على ثقافة الفوز.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو قد أعلن - في مستهل المؤتمر الصحفي - تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي خلفاً لديدييه ديشامب، في خطوة تدشن مرحلة جديدة في مسيرة "الديوك".

أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس

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