الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

ذكر الهلال الأحمر المصري أنه استمرارًا لجهوده الإنسانية على معبر رفح، استقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما ودع المتعافين منهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وأكد الهلال الأحمر حرصه على مرافقة الأشقاء الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، من خلال الفرق المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة في معبر رفح البري، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وتشمل الخدمات المقدمة حزمة متكاملة من المساعدات الإنسانية، من بينها الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر تواجده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجة التأهب والاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم، ومساندتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة.