أبو ريدة: الزمالك الأكثر سدادا لرسوم اتحاد الكرة بـ70 مليون جنيه وحصل على الرخصة بعد استيفاء الإجراءات

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك كان أكثر الأندية سدادًا للرسوم المالية لدى اتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، موضحًا أن إجمالي ما دفعه النادي بلغ 70 مليون جنيه.

الزمالك

وأضاف أبو ريدة أن الزمالك اتخذ جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة للحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أن النادي استوفى الاشتراطات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة، حتى نجح في الحصول على الرخصة.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن السبب وراء تصدر الزمالك قائمة الأندية الأكثر سدادًا يعود إلى أن جميع عقود اللاعبين المسجلة لدى الاتحاد صحيحة وموثقة، وهو ما انعكس على قيمة الرسوم التي قام النادي بسدادها.