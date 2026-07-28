رسالة نارية من مفيدة شيحة لـ عمرو دياب : أنا مش فراولة وتشربها عصير

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن استيائها من بعض كلمات ألبوم عمرو دياب الجديد، مؤكدة أن أغنية "فراولة" لا تليق بمكانة "الهضبة" ولا بتاريخه الفني.

وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على قناة النهار One، مساء الثلاثاء: “أنا بحب أغاني عمرو دياب، لكن ما ينفعش يا عمرو تقولي: يا فراولة أحب أشربها عصير.. أنا مش فراولة علشان تتشرب عصير”.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أنها لا تهاجم عمرو دياب، لكنها حزينة من بعض اختيارات الكلمات في الألبوم الجديد، موضحة: “الألبوم فيه حاجات روشة وحلوة، لكن فيه أغاني وكلمات ما تليقش بالهضبة، صاحب القيمة والقامة الفنية.”

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن جمهور عمرو دياب يضم كل الأجيال، وأن نسبة كبيرة منه من السيدات، لذلك يجب أن تكون الكلمات على مستوى اسمه وتاريخه، معتبرة أن بعض أغاني الألبوم الجديد لم تكن موفقة من حيث الكلمات.